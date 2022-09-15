Администрация Байдена рассматривает возможность закрытия каналов, которые дали бы Китаю доступ к американскому капиталу и ноу-хау, которые могли бы способствовать реализации амбиций Пекина по доминированию в передовых технологиях.

Администрация Джо Байдена приказала группе, которая проверяет иностранные инвестиции на предмет рисков для национальной безопасности, усилить проверку сделок, которые могут предоставить Китаю и другим противникам доступ к критически важным технологиям или могут поставить под угрозу цепочки поставок и личные данные.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Исполнительный указ, подписанный президентом Байденом, не расширяет компетенцию Комитета по иностранным инвестициям в США. Он предназначен для того, чтобы заострить внимание межведомственной группы на административных приоритетах и ​​указать предприятиям, какие типы транзакций могут заслуживать особенного внимания.

Видео дня

Особую озабоченность вызывает безопасность цепочек поставок и возможность того, что инвестиции могут дать иностранному лицу контроль над критически важными производственными мощностями, полезными ископаемыми или технологиями.

Хотя в приказе не выделяются конкретные зарубежные страны, в разъяснении меры, представленном Белым домом, упоминаются риски, связанные с иностранными инвесторами из "стран-конкурентов или противников".

В рамках своего руководства приказ предписывает комитету изучить инвестиции, которые могут представлять риски для кибербезопасности - еще одну область, в которой активен Китай. Комитет должен найти закономерности, чтобы увидеть, пытается ли иностранная компания или страна приобрести несколько фирм в одном секторе.

Администрация Байдена рассматривает возможность закрытия каналов, которые дали бы Китаю доступ к американскому капиталу и ноу-хау, которые могли бы способствовать реализации амбиций Пекина по доминированию в передовых технологиях.

Некоторые американские бизнес-группы, такие как Торговая палата США, и технологические инвесторы выразили обеспокоенность по поводу потенциальной проверки зарубежных инвестиций, заявив, что она может оказаться громоздкой или чрезмерно широкой и подорвать американское экономическое влияние и конкурентоспособность.

Отвечая на вопрос об этом, представитель администрации сказал, что Белый дом ищет "пробелы в нашем существующем наборе инструментов, включая вопрос о том, будет ли уместно рассматривать некоторые целевые и узконаправленные требования".

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Джо Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки из США в Китай полупроводников, которые используются в области искусственного интеллекта (ИИ) и средств производства микросхем.