В дизайне есть интересная идея, которая наверняка станет фирменной "фишкой" производителя.

Компания Honor готовит к выпуску новый среднебюджетный смартфон X50i. Релиз девайса состоится в ближайшие месяцы, а пока опубликованы первые "живые" фото смартфона.

В первую очередь обращает на себя внимание весьма необычный дизайн модуля камеры. В 2023 году разделение модуля на две части уже не является большой редкостью, но в X50i производитель решил обыграть это немного иначе.

Тыльная камера Honor X50i, помимо 100-мегапиксельного основного объектива, включает дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

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В числе других ожидаемых спецификаций смартфона упоминаются 6.7-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц, чип Dimensity 6020, а также батарея на 4500 мАч с быстрой 35-ваттной зарядкой. Ожидается, что новинка также получит сверхтонкий корпус толщиной всего 7,48 мм.

Информации о стоимости и точной дате начала продаж Honor X50i пока нет.

Смартфоны 2023 года – новые интересные модели

В прошлом месяце Nubia представила один из самых интересных смартфонов-флагманов 2023 года. Z50 Ultra выделяется в первую очередь тем, что в ее дисплее нет видимого выреза для камеры, а рамки вокруг максимально тонкие и симметричные.

В свою очередь Huawei представил первые в мире смартфоны с двусторонней спутниковой связью. То есть, они умеют как отправлять сообщения "в космос", так и принимать их.

В то же время Xiaomi готовит к выходу свой новый смартфон который сможет "превращаться" в фотокамеру. Речь идет о модульном аксессуаре с кнопкой, который будет крепиться к смартфону и будет ощущаться в руках как небольшой фотоаппарат.

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