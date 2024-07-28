Традиционно, лучшие карточки для бюджетного гейминга предлагает AMD, тогда как на рынке флагманов доминирует Nvidia.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором перечислили самые лучшие видеокарты в шести разных ценовых категориях по состоянию на лето 2024 года.

Ситуация на рынке комплектующих быстро меняется – с начала года вышли новые модели от AMD и Nvidia, ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше и сейчас, пожалуй, лучшее время для сборки игрового ПК.

Лучшие видеокарты начального уровня . Здесь специалисты советуют всеми силами избегать покупки GeForce RTX 3050, поскольку она на 25% слабее сопоставимой по стоимости Radeon RX 6600. А если бюджет позволяет, то стоит доплатить за Radeon RX 6600 XT.

. Здесь специалисты советуют всеми силами избегать покупки GeForce RTX 3050, поскольку она на 25% слабее сопоставимой по стоимости Radeon RX 6600. А если бюджет позволяет, то стоит доплатить за Radeon RX 6600 XT. Лучшие бюджетные видеокарты . Когда речь заходит о сегменте $200-300, то здесь лучшим решением остается Radeon RX 6750 XT. Эта карта примерно на 13% быстрее сопоставимой по цене RX 7600 XT и на целых 20% производительнее Radeon RX 7600. Впрочем, желающим приобрести ее стоит поторопиться, так как ее складские запасы постепенно подходят к концу.

. Когда речь заходит о сегменте $200-300, то здесь лучшим решением остается Radeon RX 6750 XT. Эта карта примерно на 13% быстрее сопоставимой по цене RX 7600 XT и на целых 20% производительнее Radeon RX 7600. Впрочем, желающим приобрести ее стоит поторопиться, так как ее складские запасы постепенно подходят к концу. Видеокарты среднего уровня . В сегмент до $400 идеально вписывается Radeon RX 6800. Особый интерес представляют 16 Гб видеопамяти, за счет чего жизненный цикл карты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами. В качестве альтернативы можно рассмотреть RX 7700 XT.

. В сегмент до $400 идеально вписывается Radeon RX 6800. Особый интерес представляют 16 Гб видеопамяти, за счет чего жизненный цикл карты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами. В качестве альтернативы можно рассмотреть RX 7700 XT. Золотая середина . Лучшим выбором в пределах $500 будет GeForce RTX 4070 Super. Новинка Nvidia предлагает отличную производительность в рейтрейстинге и классической растеризации, а также имеюет достойное соотношение цены и быстродействия.

. Лучшим выбором в пределах $500 будет GeForce RTX 4070 Super. Новинка Nvidia предлагает отличную производительность в рейтрейстинге и классической растеризации, а также имеюет достойное соотношение цены и быстродействия. Предтоповый уровень : в данном сегменте лидирует Radeon RX 7900 XT. Это лучшее решение и абсолютный топ за свои деньги, видеокарта имеет целых 20 ГБ видеопамяти и подойдет для игр в 2K при максимальных настройках графики или в 4K, но с менее требовательными настройками.

: в данном сегменте лидирует Radeon RX 7900 XT. Это лучшее решение и абсолютный топ за свои деньги, видеокарта имеет целых 20 ГБ видеопамяти и подойдет для игр в 2K при максимальных настройках графики или в 4K, но с менее требовательными настройками. Самый топ: если бюджет позволяет, то GeForce RTX 4080 Super удовлетворит все ваши игровые потребности. Она на 30% быстрее конкурирующей Radeon RX 7900 XTX в играх с рейтрейсингом и имеет поддержку более качественного апскейлера Nvidia DLSS.

Ранее эксперты называли 10 видеокарт, которые ни в коем случае нельзя покупать в игровой ПК в 2024 году. У них либо появился более актуальный и дешевый аналог, либо они еще на момент выхода пострадали от неудачного позиционирования.

Свежий опрос Steam показал снижение популярности "старичков" GTX 1060 и GTX 1650. Все больше пользователей переходят на современные решения с поддержкой трассировки лучей. Звание же самой популярной видеокарты по-прежнему носит GeForce RTX 3060.

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