Разрешение 1080p (Full HD) остается оптимальным игровым стандартом и это вряд ли изменится в ближайшие годы.

Пусть 4K доминирует в заголовках и привлекает внимание блогеров, статистика Steam за июнь 2024-го показала, что владельцев таких мониторов сегодня даже не дотягивает до 4 процентов. В то же время владельцев дисплеев с народным разрешением 1080р больше 57%.

Если вы из числа пользователей, владеющих монитором с разрешением 1080р, специалисты портала PC Mag выбрали 6 лучших и оптимальных бюджетных видеокарт летом 2024 года. Все они стоят дешевле 400 долларов и будут актуальны еще много лет.

Открывает список Radeon RX 7600 XT. У этой видеокарты на борту сразу 16 гигабайт видеопамяти, что позволит обеспечить стабильные 60+ кадров в секунду при самых высоких настройках графики на протяжении многих лет.

У этой видеокарты на борту сразу 16 гигабайт видеопамяти, что позволит обеспечить стабильные 60+ кадров в секунду при самых высоких настройках графики на протяжении многих лет. Radeon RX 7600 на втором месте, как лучшая бюджетная видеокарта AMD для 1080-гейминга. Альтернативой от NVIDIA является GeForce RTX 4060, которая чуть дороже, зато предлагает превосходную производительность трассировки лучей как для недорогой карты, а также поддержку DLSS3.

на втором месте, как лучшая бюджетная видеокарта AMD для 1080-гейминга. Альтернативой от NVIDIA является которая чуть дороже, зато предлагает превосходную производительность трассировки лучей как для недорогой карты, а также поддержку DLSS3. Далее идет Intel Arc A770 , как лучшая видеокарта по соотношению цена/качество для игр в 1080p. У нее есть проблемы со старыми играми, но ее ценник, огромный объем памяти (16 ГБайт) и общая производительность заставляет обратить на нее внимание. Видео дня

Выбор супербюджетного геймера – Radeon RX 6500 XT . Эта карточка стоит дешевле 200 долларов и обеспечивает наивысшую производительность в некоторых тайтлах в 1080p даже на ультра настройках.

. Эта карточка стоит дешевле 200 долларов и обеспечивает наивысшую производительность в некоторых тайтлах в 1080p даже на ультра настройках. Замыкает топ-6 GeForce RTX 4060 Ti, которую специалисты назвали лучшей видеокартой для 1080p высокого уровня. Даже в разрешении 1440p она легко справляется с Cyberpunk 2077, достигая в среднем 62 к/c.

Ранее эксперты назвали 10 видеокарт, которые ни в коем случае нельзя покупать в игровой ПК в 2024 году. У них либо появился более актуальный и дешевый аналог, либо они еще на момент выхода пострадали от неудачного позиционирования.

Свежий опрос Steam показал снижение популярности "старичков" в лице GTX 1060 и GTX 1650. Все больше пользователей переходят на современные решения с поддержкой трассировки лучей. Звание же самой популярной видеокарты по-прежнему носит GeForce RTX 3060.

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