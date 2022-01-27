RTX 3050 показала отличную производительность в играх в разрешении 1080p.

В сети раньше времени появились обзоры десктопной GeForce RTX 3050, продажи которой в Украине стартуют уже в самое ближайшее время.

Видеокарту протестировали в играх и бенчмарках. Авторы обзоров отмечают, что новинка – не лучшее решение для игр с трассировкой лучей, однако технология DLSS существенно повышает производительность в играх и является тем самым козырем, который Nvidia не могла ранее предложить в этом ценовом сегменте.

RTX 3050 в синтетике:

RTX 3050 в разных играх:

Судя по графикам, RTX 3050 в части тестов выступает наравне с топовой RX 6600. Но в среднем, конечно, она ощутимо медленнее. В качестве тестового стенда выступил ПК с процессором Intel Core i7-10700K, 32 ГБ ОЗУ DDR4 Corsair Vengeance 3200 МГц и накопителями Intel 760p M.2 NVMe и ADATA Falcon M.2 NVMe 1 ТБ.

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Таким образом, производительность новой RTX 3050 ясна и осталось лишь дождаться, насколько сильно наши ритейлеры заломлят за нее цену при рекомендованной в $250. Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Украине были представлены видеокарты Radeon RX 6500 XT от AMD, но впечатляет в них только цена. Цены на видеокарты варьируются в пределах 13,5-15,5 тыс. грн, что втрое больше, чем заявленная рекомендованная цена.

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