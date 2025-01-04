При бюджете до 160 долларов Intel Core i5-13400 предлагает наибольшую производительность среди бюджетной линейки.

Специалисты авторитетного портала Tom's Hardware опубликовали список самых удачных процессоров из бюджетного сегмента на начало 2025 года.

У редакции получился небольшой список из пяти процессоров для экономных геймеров. Любопытно, что ни одного нового чипсета в топе нет.

Открывает список Intel Core i5-13400 , который в ценовой категории 130-160 долларов является безусловным лидером. У данной 10-ядерной 16-поточной модели отличная производительность и в играх, и в рабочих задачах.

, который в ценовой категории 130-160 долларов является безусловным лидером. У данной 10-ядерной 16-поточной модели отличная производительность и в играх, и в рабочих задачах. Тем же, кто хочет сэкономить еще больше, есть смысл рассмотреть Intel Core i5-12400F. Процессор совместим с недорогими материнскими платами, но при этом способен раскрыть возможности топовых видеокарт.

Разумной альтернативой от AMD по-прежнему является AMD Ryzen 5 5600, один из лучших процессоров в принципе по соотношению цены/характеристик.

Если нужен процессор для ультрабюджетной сборки ($60-$100), то беспроигрышным вариантом станет Intel Core i3-13100F , который очень хорош в играх и поддерживает PCIe 5.0. Кроме того, у него неплохой штатный кулер.

, который очень хорош в играх и поддерживает PCIe 5.0. Кроме того, у него неплохой штатный кулер. Замыкает топ бюджетных чипов APU AMD Ryzen 5 5600G . Это оптимальный вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную видеокарту и кому достаточно 1080р-гейминга на средних настройках.

Видео дня

В январе ожидается премьера новых видеокарт Nvidia и AMD. Флагманская модель RTX 5090, по слухам, будет настоящим монстром с 32 ГБайт VRAM и 512-битной шиной. А вот топовая модель Radeon будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060, а почти 55% ПК-игроков перешли на Windows 11.

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