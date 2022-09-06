Украинский оператор lifecell запустил новую услугу для своих абонентов. Она позволяет совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi-сети из мест, где нет покрытия. В частности, укрытии или бомбоубежищ.
О запуске новой функции говорится в сообщении на сайте оператора.
Для того, чтобы позвонить через Wi-Fi, необходимы следующие условия:
- наличие карты USIM;
- пребывание в зоне покрытия Wi-Fi;
- активация функции Wi-Fi Calling на смартфоне.
Также одним из условий является наличие современной модели смартфонов Apple (начиная с iPhone 6+) Samsung (начиная с Galaxy A13), а также Xiaomi с Huawei. Проверить, поддерживает ли ваше устройство услугу VoWiFi Calling, можно здесь.
Вот, как настроить VoWiFi для iOS:
- откройте "Настройки";
- для VoWiFi – подключитесь к Wi-Fi;
- выберите "Сотовые данные";
- для VoWiFi – выберите вызовы Wi-Fi;
- для активации VoLTE – откройте "Опции сотовых данных" в меню "Сотовые данные";
- откройте "Голос и данные";
- выберите "VoLTE".
Вот настройки для Android
- зайдите в "Настройки";
- в меню "Подключение" выберите "Wi-Fi" и "Звонки с помощью Wi-Fi";
- для VoLTE – выберите "Мобильные сети";
- активируйте "Вызовы VoLTE".
Такие звонки тарифицируются как обычные голосовые звонки. Другими словами, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.
Как ранее стало известно, начиная со следующей осени в Android-смартфонах появится спутниковая связь. Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети.