Это позволит звонить из мест, где нет или нестабильное покрытие оператора, но работает Wi-Fi-сеть.

Украинский оператор lifecell запустил новую услугу для своих абонентов. Она позволяет совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi-сети из мест, где нет покрытия. В частности, укрытии или бомбоубежищ.

О запуске новой функции говорится в сообщении на сайте оператора.

Для того, чтобы позвонить через Wi-Fi, необходимы следующие условия:

наличие карты USIM;

пребывание в зоне покрытия Wi-Fi;

активация функции Wi-Fi Calling на смартфоне.

Также одним из условий является наличие современной модели смартфонов Apple (начиная с iPhone 6+) Samsung (начиная с Galaxy A13), а также Xiaomi с Huawei. Проверить, поддерживает ли ваше устройство услугу VoWiFi Calling, можно здесь.

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Вот, как настроить VoWiFi для iOS:

откройте "Настройки";

для VoWiFi – подключитесь к Wi-Fi;

выберите "Сотовые данные";

для VoWiFi – выберите вызовы Wi-Fi;

для активации VoLTE – откройте "Опции сотовых данных" в меню "Сотовые данные";

откройте "Голос и данные";

выберите "VoLTE".

Вот настройки для Android

зайдите в "Настройки";

в меню "Подключение" выберите "Wi-Fi" и "Звонки с помощью Wi-Fi";

для VoLTE – выберите "Мобильные сети";

активируйте "Вызовы VoLTE".

Такие звонки тарифицируются как обычные голосовые звонки. Другими словами, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Как ранее стало известно, начиная со следующей осени в Android-смартфонах появится спутниковая связь. Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети.

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