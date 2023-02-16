По предзаказу новинка стоит 999 долларов, то есть столько же, сколько и другие последние премиальные VR гарнитуры.

Компания Bigscreen, наиболее известна своей одноименной виртуальной социальной платформой, анонсировала любопытный продукт, который в настоящее время позиционируется как "самая маленькая в мире VR-гарнитура для ПК".

Она весит всего 170 граммов и предлагает индивидуальную подгонку корпуса под форму лица перед покупкой. Кроме того, она получила футуристический дизайн, пишет Engadget.

В шлеме установлены OLED-дисплеи разрешением 5K (5120×2560) и частотой 90 Гц. Подключение к ПК происходит через специальный бокс. Компьютер понадобится достаточно мощный: как минимум с 4-ядерным процессором и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT.

По предзаказу VR-гарнитура стоит $999 (37 000 грн), то есть столько же, сколько и другие последние премиальные VR гарнитуры. Сначала в третьем квартале ее получат покупатели из США, а затем с разницей в несколько месяцев начнутся поставки и в другие страны. Такой поэтапный релиз обусловлен процедурой предварительного 3D-сканирования лица.

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