Apple Watch, но дешевле и с большим экраном: представлены часы Xiaomi Redmi Watch 5

Устройство предлагается в двух вариантах – обычном за $80 и в версии с eSIM за $110.

Под конец года, вместе с флагманской серией Redmi K80, Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 в духе Apple Watch. У гаджета есть почти все нужные опции, а стоит он почти в четыре раза дешевле, пишет GSMArena.

Аксессуар имеет плоский дисплей, как у Apple Watch Ultra, который получил диагональ аж 2,07 дюйма. Это AMOLED-экран с разрешением 432 × 514 и частотой 60 Гц. Максимальная яркость 1500 нит позволяет пользоваться часами даже в самый солнечный день. Корпус устройства выполнен из металла.

Redmi Watch 5 получили новый оптический датчик, который обеспечивает более точное определение частоты сердечных сокращений и показателя кислорода в крови. В качестве прошивки выступила HyperOS 2.0, она поддерживает установку сторонних приложений, количество режимов тренировок – более 150.

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По словам производителя, часы выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров, также с помощью их можно управлять системой умного дома и проводить NFC-платежи.

Устройство предлагается в двух вариантах – обычном за $83 и в версии с eSIM за $110. Модель с eSIM имеет вдвое меньшую автономность (12 дней вместо 24) зато умеет совершать звонки, осуществлять обмен сообщениями и работать автономно – без необходимости сопряжения со смартфоном.

Напомним, на сентябрьской презентации Apple представила юбилейные Watch Series 10 с, как она сама говорит, самым тонким корпусом, самым большим дисплеем и самой быстрой зарядкой в истории гаджета. Также обновили динамики, через которые теперь можно слушать музыку.

Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел новый смартфон дешевле 100 долларов. Речь идет о модели Redmi A4 5G с камерой 50 Мп и экраном 120 Гц.

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