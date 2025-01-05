Пока рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max с толщиной рамок 1,2 мм.

Samsung готовится к скорой презентации нового флагманского смартфона – Galaxy S25 Ultra. Новинка обещает стать близкой к эталону дизайна в мире Android-фонов и, как утверждают источники, получит самую тонкую рамку экрана в мире.

Сетевой инсайдер Jukanlosreve, известный по утечкам Samsung, опубликовал первое реальное изображение Galaxy S25 Ultra – на нем можно оценить скругленные рамки и очень тонкие рамки вокруг экрана.

Изображение демонстрируется не полностью, а частично, но этого достаточно, чтобы рассмотреть изменения в дизайне.

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Хотя точные размеры рамок еще не подтверждены, они и правда выглядят тоньше, чем у конкурирующих телефонов. У актуального рекордсмена iPhone 16 Pro/Pro Max этот параметр составляет 1,2 мм. Самой узкой рамкой в мире Android обладает Xiaomi 15 – 1,38 мм. Должно быть что-то вроде этого:

По слухам, мероприятие Samsung Unpacked состоится 22 января. Помимо новых флагманов компания может показать свою первую XR-гарнитуру с кодовым названием "Project Moohan" и второе поколение смарт-кольца Galaxy Ring.

По слухам, дисплей, емкость аккумулятора и скорость зарядки в Galaxy S25 Ultra останутся без изменений, но прокачают камеру и объем ОЗУ. Важным апгрейдом станет улучшенная сверхширокоугольная камера на 50 Мп (по сравнению с 12-Мп в S24 Ultra).

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