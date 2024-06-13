На подходе много новых гаджетов от корейского бренда / фото Samsung

Хоть презентация Samsung Galaxy Unpacked 2024 пройдет только в июле, в сети оказался полный список новинок, которые корейский бренд покажет в рамках мероприятия. Впрочем, это даже трудно назвать утечкой: устройства появились в приложении Samsung Members, вероятно, по ошибке.

В июле компания завалит пользователей целым рядом новинок: от новых часов и наушников до долгожданного смарт-кольца. В списке, например, можно увидеть Watch FE – недорогие умные часы, которые будут конкурировать с серией Apple Watch SE. 

При этом в списке почему-то нет модели Watch 7 Ultra, информация и рендеры которой ранее появилась в интернете. Впрочем, складных Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 тоже нет, но их точно покажут на летней презентации.

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Рассекречены все новые гаджеты, которые Samsung покажет на летней презентации

Уже неоднократно было заявлено, что Samsung планирует провести летнюю презентацию Unpacked в июле, а в качестве даты чаще всего встречается 10 июля.

В ранних сообщениях говорилось, что Watch 7 станут первым смарт-часами Samsung, использующими новейший 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить время автономной работы – эти улучшения крайне важны миниатюрному носимому девайсу.

При этом на подходе Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо компании. СМИ предсказывают, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. 

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