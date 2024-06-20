Онлайн-регистрация номера с помощью Дії и BankID НБУ уже доступна на сайте Киевстар

Для того, чтобы абоненты предоплаты могли дополнительно защитить свой номер, Киевстар внедрил сервис онлайн-идентификации для регистрации номера с помощью Дії или BankID НБУ. Ранее онлайн можно было зарегистрировать номер только с помощью КЭП - квалифицированной электронной подписи.

Для того, чтобы подвязать номер к документу онлайн, достаточно:

Перейти на страницу Регистрации номера на сайте Киевстар

Авторизоваться в учетной записи Киевстар или создать ее

Пошерить ID-карту или загранпаспорт через Дію или пройти идентификацию с помощью BankID НБУ

Подписать заявление прямо на экране и дождаться оповещения о том, что номер зарегистрирован.

Благодаря регистрации никто кроме владельца номера не сможет, например, восстановить, заблокировать или перевыпустить SIM-карту. Такие операции будут доступны абоненту только после проверки со стороны оператора по документу, который привязан к номеру. Поэтому регистрация номера еще и существенно повышает безопасность всех связанных сервисов: доступ к онлайн-банкингу, аккаунтам в соцсетях, мобильным приложениям и т.д.

Регистрация номера является бесплатной и не влияет на тариф, остаток на счету и подключенные услуги при этом сохраняются.

Также напомним, что благодаря сотрудничеству Киевстар, Дії и НБУ ранее была реализована возможность заказать eSIM с контрактным подключением в Киевстар. Для этого было достаточно пройти идентификацию через сервис НБУ BankID или проверить паспорт через приложение Дія. Это также дает возможность пользоваться услугами оператора и при этом быть уверенными в безопасности номера.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua