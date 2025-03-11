OnePlus заменит Alert Slider кнопкой действия в стиле iPhone / фото OnePlus

Начиная с OnePlus 2 смартфоны бренда имели одну фичу, выделяющую их на фоне других Android'фонов. Речь не о доступной цене за топовую начинку или фирменной прошивке, а о переключателе Alert Slider. Он позволял быстро менять звуковые профили. 

Генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил, что в будущих смартфонах компания планирует отказаться от этого элемента в пользу нового решения, вдохновленного последними моделями iPhone. Переключатель заменят на настраиваемую кнопку.

Как и в iPhone 15 и 16 Pro, новый элемент позволить назначать ей не только отключение звука, но и запуск определенных приложений или других функций, например включение фонарика или захват экрана.

Видео дня

Сам Лау называет такую кнопку "элементом, которая работает для пользователя, а не наоборот". Решение было принято после анализа отзывов пользователей, которые якобы желают сменить Alert Slider на нечто более функциональное.

В каком из следующих OnePlus дебютирует новая кнопка – не уточняется. В 2022 году производитель уже выпускал модель OnePlus 10T без ползунка, однако тогда фанаты потребовали вернуть привычный переключатель, и компания прислушалась к их мнению.

OnePlus убирает уникальную фишку своих смартфонов, чтобы быть похожим на iPhone

Как ранее писал УНИАН, OnePlus ввела "пожизненную гарантию" на экраны своих смартфонов. OnePlus стала едва ли не первой компанией, которая отреагировала на проблему зеленых полос AMOLED-экранов.

А недавно OnePlus представила конкурента Apple Watch с автономностью до 5 дней. Смарт-часы Watch 3 получили обновленный дизайн, новую антенну GPS и разные улучшения по части отслеживания здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: