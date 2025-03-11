OnePlus убирает уникальную фишку своих смартфонов, чтобы быть похожим на iPhone

Фирменный переключатель беззвучного режима, который дебютировал 10 лет назад, заменит настраиваемая кнопка.

Начиная с OnePlus 2 смартфоны бренда имели одну фичу, выделяющую их на фоне других Android'фонов. Речь не о доступной цене за топовую начинку или фирменной прошивке, а о переключателе Alert Slider. Он позволял быстро менять звуковые профили.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил, что в будущих смартфонах компания планирует отказаться от этого элемента в пользу нового решения, вдохновленного последними моделями iPhone. Переключатель заменят на настраиваемую кнопку.

Как и в iPhone 15 и 16 Pro, новый элемент позволить назначать ей не только отключение звука, но и запуск определенных приложений или других функций, например включение фонарика или захват экрана.

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Сам Лау называет такую кнопку "элементом, которая работает для пользователя, а не наоборот". Решение было принято после анализа отзывов пользователей, которые якобы желают сменить Alert Slider на нечто более функциональное.

В каком из следующих OnePlus дебютирует новая кнопка – не уточняется. В 2022 году производитель уже выпускал модель OnePlus 10T без ползунка, однако тогда фанаты потребовали вернуть привычный переключатель, и компания прислушалась к их мнению.

Как ранее писал УНИАН, OnePlus ввела "пожизненную гарантию" на экраны своих смартфонов. OnePlus стала едва ли не первой компанией, которая отреагировала на проблему зеленых полос AMOLED-экранов.

А недавно OnePlus представила конкурента Apple Watch с автономностью до 5 дней. Смарт-часы Watch 3 получили обновленный дизайн, новую антенну GPS и разные улучшения по части отслеживания здоровья.

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