Китайский флагман одним из первых получит новый топовый чипсет Qualcomm, а его экран будет "намного превосходит другие".

Президент OnePlus Луи Ли поделился первым лайв-фото OnePlus 13, на котором впервые показан дизайн экрана будущего флагмана, а также раскрыты некоторые детали.

Одна из раскрытых фишек OnePlus 13 – топовый дисплей BOE Oriental второго поколения, что станет значимым изменением в сравнении с предшественником. По словам производителя, этот экран "намного превосходит другие".

Согласно информации, OnePlus 13 получит большой 6,82-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц или 144 Гц.

Видео дня

Ожидается, что OnePlus 13 будет оснащен флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm в паре с 24 ГБайт оперативной памяти LPDDR5X. Кроме того, смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и оснащен аккумулятором на 6000 мАч. Среди прочего упоминается защита по стандарту IP69 и специальный вибромотор.

Что касается камеры, то, если верить ранним утечкам, OnePlus 13 оснащен 50-Мп основным датчиком Sony IMX808 с OIS, вторым 50-Мп сверхширокоугольным объективом LYW-600 и третьим 50-Мп перископическим телеобъективом LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом.

OnePlus 13 будет официально представлен в октябре, что делает следующий месяц одним из самых загруженных на новинки. Также в ближайший месяц анонсируют линейку Xiaomi 15, iQOO 13 и Vivo X200.

Вас также могут заинтересовать новости: