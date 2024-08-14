Анонс новых смартфонов ожидается в середине сентября.

Известный высокой точностью прогнозов под псевдонимом Anthony опубликовал свежие детали об iPhone 16 / 16 Pro. На этот раз он раскрыл ключевые отличия между базовым и премиальным смартфонами.

Во-первых, размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Таким образом, в случае с "Про Макс" мы получим практически мини-планшет. Базовые версии iPhone 16 и Plus сохранят привычные 6,1 и 6,7 дюйма.

Во-вторых, "прошка" наконец сможет похвастаться улучшенной широкоугольной камерой с разрешением 48 мегапикселей и 5-кратным оптическим с 25-кратным цифровым зумом. Базовый iPhone 16 сохранит камеру для панорамных снимков на 12 Мп.

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В-третьих, Apple исправит один из самых критикуемых недостатков своих смартфонов и увеличит мощность проводной зарядки с 27 Вт до 40 Вт, а мощность MagSafe – с 15 до 20 Вт. Это нововведение тоже будет эксклюзивом Pro моделей. Кроме того, iPhone 16 будет иметь алюминиевый корпус, а iPhone 16 Pro – титановый.

В ранних сообщениях говорилось, что топовые iPhone 16 Pro также получат самую новую и передовую матрицу, собранную по технологии М14 OLED. В свою очередь базовые модели iPhone 16 и 16 Plus будут довольствоваться более старыми панелями M12.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября. Bloomberg сообщал, что от айфонов 2024 года не стоит ждать многого: заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Но сначала, весной 2025 года, выйдет новый бюджетный iPhone SE, который получит дизайн в духе iPhone 14 с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой". От новинки можно ожидать и совместимости с Apple Intelligence.

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