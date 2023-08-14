Новые айфоны более чем на треть быстрее предшественника по части графической производительности.

В базе популярного бенчмарка Geekbench, который используется для тестов современных флагманов, появились результаты тестов еще невышедшего iPhone 15 Pro. Он, напомним, будет оснащаться новой однокристальной системой Apple A17 Bionic.

Судя по представленной информации, новый чипсет Apple A17 выдает 3269 и 7666 баллов в одноядерном и многоядерном тестах процессора соответственно. А GPU набирает в тесте 3D-графики Metal 30 669 баллов.

Для сравнения, iPhone 14 Pro с Apple A16 Bionic показывает 2514 и 6359 очков в тестах CPU и 22 295 очков в тесте GPU. Таким образом новые айфоны более чем на треть быстрее предшественника по части графической производительности.

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А ожидаемый Snapdragon 8 Gen 3, который будет установлен в лучших Android-смартфонах, проигрывает новинке Apple 47% в одноядерной и 15% в многоядерной мощности.

Известно, что в Apple A17 Bionic будет максимальная тактовая частота 3,70 ГГц, в отличие от 3,46 ГГц в чипе A16, и поддержка до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Чипсет впервые построен по 3-нм техпроцессу TSMC.

Помимо повышения производительности, ожидается, что Apple A17 Bionic обеспечит более высокую производительность при снижении энергопотребления ниже 35%. Так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

Как и в прошлом поколении, новый процессор достанется более дорогим iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а базовые модели получат Apple A16 годовалой давности.

По данным Bloomberg, новые смартфоны iPhone 15 будут представлены 12 или 13 сентября, а в продажу они поступят 22 числа.

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