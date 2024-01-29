Французский бизнесмен отметил, что стоимость сделки является "дешевой" по сравнению с прибылью украинского оператора.

Французский миллиардер Ксавье Ньель заявил, что его инвестиционная компания NJJ Capital согласилась заплатить 500 миллионов долларов подразделению турецкой компании Turkcell в Украине за приобретение оператора мобильной связи Lifecell.

Как сообщает Bloomberg, бизнесмен сказал, что стоимость сделки является "дешевой" по сравнению с прибылью украинского оператора Lifecell.

Отмечается, что окончательная цена сделки не будет объявлена до ее завершения, но она должна составить более 500 миллионов долларов.

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Сделка, о которой было объявлено еще в декабре, предоставит Njj Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower. Ньель отметил, что сейчас соглашение ожидает проверок регуляторов, включая инспекцию украинского Антимонопольного комитета.

Также Ньель на встрече с Парижской ассоциацией прессы для деловых журналистов 29 января сказал следующее:

"Большое количество роумингового трафика между странами означает, что сделка "имеет смысл"

Продажа украинского оператора Lifecell - что известно

Ксавье Ньель - французский бизнесмен, основатель французского интернет-провайдера и оператора мобильной связи Iliad, который работает под брендом Free во Франции и под брендом Play в Польше. Он также является совладельцем газеты Le Monde, владельцем операторов связи Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцария) и Eir (Ирландия).

В конце декабря 2023 года турецкий мобильный оператор Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля. Помимо lifecell, соглашение касается сети колл-центров "Глобал Билги" и телекоммуникационных вышек "Укртауэр".

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