Компания отметила, что в официальных точках продаж достаточно стартовый пакетов на случай повторных проблем со связью.

Мобильный оператор lifecell обратился к украинцам после масштабного сбоя в работе Киевстара.

Как говорится в заявлении компании, на фоне сбоя Киевстара в Украине начался ажиотаж на стартовые пакеты lifecell. Часть из них продают "с рук" по завышенным ценам.

"Друзья, нам сообщили, что стартовые пакеты lifecell начали продавать по цене, значительно выше рекомендованной. Это продажи через доски объявлений и так называемые продажи "с рук". Обращаем ваше внимание, что стартовые пакеты есть в достаточном количестве в наших фирменных магазинах и в официальных точках продаж, цены на них не менялись и всегда соответствуют рекомендованным", – отметили в компании.

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Кроме того, lifecell добавил, что, учитывая спрос увеличивается объем поставок.

Сбой в работе Киевстар: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром абоненты компании сообщили о проблемы со связью: они не могли звонить и пользоваться интернетом, тем временем сайт оператора не работал.

Впоследствии в "Киевстар" объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. Ее основной целью было разрушение инфраструктуры, хакерам частично удалось ее достичь.

Сбой повлиял на национальный роуминг, кроме того позже в Monobank заявили о массированную DDoS-атаку. "Lifecell" и "Vodafone" заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса по факту кибератаки на "Киевстар".

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