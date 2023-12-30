lifecell перейдет в собственность французского миллиардера.

Турецкий мобильный оператор Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в том числемобильного оператора lifecell, французской инвестиционной компании NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля. Об этом сообщается на турецкой платформе публичного раскрытия информации.

Кроме lifecell, соглашение касается ООО "Глобал Билги" (сеть колл-центров) и ООО "Укртауэр" (телекоммуникационные вышки).

Передача активов еще не завершилась, а информация о сделке "будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно", говорится в сообщении.

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Номинальная стоимость компаний составляет 12,7 млрд грн для lifecell, 47,2 млн грн для "Глобал Билги" и 1,96 млрд грн для "Укртауэр".

Стоимость сделки будет определена, когда она будет закрыта.

Что известно о новом владельце lifecell

Ксавье Ньель - французский бизнесмен, основатель французского интернет-провайдера и оператора мобильной связи Iliad, который работает под брендом Free во Франции и под брендом Play в Польше. Он также является совладельцем газеты Le Monde, владельцем операторов связи Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцария) и Eir (Ирландия).

По данным журнала Forbes, на март 2021 года Ньель занимал 269-е место в мире с состоянием около $9,4 млрд.

lifecell - украинский телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на базе скоростного интернета. По состоянию на конец третьего квартала 2023 года у lifecell было 9,1 миллиона активных подписчиков.

Напомним, в середине декабря произошел сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" в результате хакерской атаки. На восстановление сети ушло несколько дней, тогда вся нагрузка легла на двух других украинских мобильных операторов - Vodafone и lifecell.

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