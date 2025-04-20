Разработкой занимается Huawei совместно с China Unicom.

Huawei и China Unicom первыми в мире запустили 10-гигабитную широкополосную сеть нового поколения в районе Сюнъань, основанную на технологии 50G PON, и результаты говорят сами за себя.

В реальных тестах скорость загрузки достигала 9834 Мбит/с, а отдачи - более 1000 Мбит/с при задержке в 3 мс. Это на порядок выше обычных гигабитных подключений, что может быть началом новой эры домашнего интернета.

Ключ к такому прорыву в модернизации оптоволоконной инфраструктуры. Благодаря новому стандарту передачи данных пропускная способность на одного пользователя поднимается до уровня, который раньше был доступен только в дата-центрах.

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Один из жителей Сюнъаня рассказал, что раньше при работе нескольких устройств умного дома Wi-Fi буквально задыхался, а теперь всё работает плавно, даже если одновременно стримить в 8K и играть в облаке.

В Пекине скорость при тестах также впечатляет: до 9340 Мбит/с на скачивание и более 6300 Мбит/с на отправку. Простой расчёт показывает: 90-гигабайтный фильм в разрешении 8K теперь можно скачать за 72 секунды. Гигабитной сети для этого понадобилось бы около 12 минут.

Развитие интернета - последние новости

Тем временем в Европе готовят собственную сеть спутникового интернета на замену Starlink Илона Маска. Многоорбитальная сеть из почти 300 спутников должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году.

Кроме того, недавно компания Ookla опубликовала рейтинг скорости интернета в разных странах мира. Украина попала на 71-е место.

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