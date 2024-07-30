Телефон может показывать, что сигнал есть, но позвонить или написать какое-то сообщение вы не сможете, потому что сеть перегружена.

Многие украинцы заметили, что во время отключений света существенно ухудшается мобильная связь. С чем это связано, объяснила специалист экспертной группы нормативного обеспечения электронных коммуникаций Минцифры Надежда Бабич.

"Простыми словами это означает, что вы находитесь в радиусе базовой станции, которая перегружена. Каждая базовая станция имеет ограниченную возможность обеспечить количество звонков и пользование мобильным интернетом абонента. Вы находитесь в радиусе одной базовой станции, выключается свет – вы переключаетесь на другую. И у этой соседней базовой станции нагрузка возрастает в десять раз, потому что туда приходят пользователи базовой станции, которая выключилась, а также пользователи, которые пользовались фиксированным интернетом – то есть вайфаем дома", – пояснила она в эфире телеканала "Мы – Украина".

Таким образом, телефон может показывать, что сигнал есть, но позвонить или написать какое-то сообщение вы не можете, потому что сеть перегружена.

Видео дня

"Поэтому я призываю, чтобы население во время отключения электроэнергии не загружало видео, фото или не пользовались видеозвонками без необходимости. Потому что вы действительно таким образом лишаете другого человека возможности позвонить или написать сообщение, поскольку мобильная связь изначально не предусмотрена для того, чтобы полноценно заменить фиксированный интернет", – пояснила Надежда Бабич.

Отключения света в Украине

В последние дни ситуация с отключениями света в Украине существенно улучшилась. На 30 июля впервые за месяц не прогнозировалось таких мероприятий. Это стало возможным из-за снижения потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета. Он отметил, что сейчас все энергокомпании интенсивно работают над подготовкой к отопительному сезону.

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