С момента покупки Twitter Маск активно перестраивает соцсеть под платных юзеров.

Twitter Илона Маска планирует ограничить количество личных сообщений в сутки для пользователей соцсети, не оформивших подписку Twitter Blue.

Упоминание об еще одном ограничении для обычных пользователей обнаружил разработчик Алессандро Палуцци, который часто делится инсайдами о новых фишках социальных сетей.

В настоящее время пользователи Twitter без платной подписки могут отправлять до 500 сообщений в сутки. После введения ограничения этот лимит будет уменьшен до 50-100 сообщений или даже меньше.

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Когда Twitter может ввести новое ограничение, не сообщается, но, вероятно, апдейт не заставит себя ждать.

Маск перестраивает Twitter под платных юзеров

Илон Маск после покупки Twitter в октябре прошлого года активно ищет новые способы монетизации соцсети – это привело к окончательной переработке процесса верификации аккаунтов. Теперь ее может получить кто угодно за $8 в месяц.

Параллельно Twitter экспериментирует с алгоритмической лентой – теперь в ней появляются только верифицированные аккаунты. Твиты большинства пользователей платформы, у которых нет синей галочки, будут видны только в другой, хронологической ленте, где все посты авторов из ваших подписок идут по порядку.

Помимо "синей галочки" рядом с именем подписка Twitter Blue позволяет получить и ряд других преимуществ. Например, можно создавать более длинные твиты, редактировать (в течение 30 минут после публикации) и отменять их. Кроме того, подписчики видят вдвое меньше рекламы.

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