Этот документ бессрочный, он вступает в силу со дня его подписания.

25 ноября председатель Национального совета Ольга Герасимьюк и и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов подписали Меморандум о сотрудничестве между двумя органами.

Вместе они будут противодействовать дезинформации и пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во время подписания Меморандума Ольга Герасимьюк отметила, что до сих пор в украинском законодательстве нет даже термина "дезинформация", хотя с самим явлением мы сталкиваемся уже не первый год.

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"Наша общая задача – создать в нашей стране мощную политику защиты в этой сфере и, я думаю, не только защиты, но и также наступления", – сказала председатель Национального совета. Именно для этого медиарегулятор объединил свои усилия с Центром противодействия дезинформации.

Цифровая среда, которая сейчас фактически находится за пределами любого регулирования, порождает многочисленные случаи злоупотребления свободой слова и информационного терроризма, отметил Андрей Шаповалов. Поэтому главная цель меморандума и сотрудничества, по его словам, – создание безопасного цифрового пространства для потребителя.

По мнению Шаповалова, опыт и наработки Украины по противостоянию пропаганде и дезинформации, в том числе и информационному терроризму, могут стать примером для всего мира.

Герасимьюк напомнила, что Национальный совет уже много сделал, чтобы заблокировать российские пропагандистские каналы, передал в правоохранительные органы результаты их мониторингов для использования в качестве доказательств по соответствующим делам.

Меморандум предусматривает разработку методологии выявления опасных информационных материалов манипулятивного и дезинформационного характера.

В качестве следующего шага свои сотрудничества стороны договорились провести ряд консультаций, в том числе с участием международных экспертов.

Среди вопросов, взаимодействие в которых между Нацсоветом и Центром противодействия дезинформации фиксирует Меморандум, следующие:

выявление и изучение реальных и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины, прогнозирование рисков угроз вследствие их реализации;

содействие взаимодействию государства и институтов гражданского общества по противодействию деструктивным влияниям и кампаниям;

изучение, обобщение и анализ опыта других государств и международных организаций по противодействию дезинформации и подготовке предложений по его использованию в Украине;

организация и участие в информационно-просветительских мероприятиях, в том числе семинарах, учебных курсах и других мероприятиях по вопросам, касающимся свободы слова, медиаграмотности, критического мышления, информационной гигиены, информационной и кибернетической безопасности, а также деятельности всех видов СМИ и тому подобное.

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