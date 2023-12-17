Сейчас компания продолжает восстанавливать работоспособность своей системы.

Компания Киевстар все еще работает над восстановлением полной работоспособности своей системы после российской кибератаки, говорить о начислении компенсаций клиентам пока рано. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила представитель оператора Ирина Леличенко.

По ее словам, одним из последних достижений стало возобновление работы сервиса VPN, сейчас ведется работа над возобновлением услуг M2M для бизнес-клиентов. Также в ближайших планах – восстановить услугу SMS.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, в том числе в Киеве, все еще наблюдаются локальные перебои с предоставлением услуги "Домашнего Интернета". Чтобы ускорить восстановление системы, компания задействовала весь доступный персонал, в том числе из других регионов.

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Оператор предупреждает, что пока система не восстановлена полностью, мобильный интернет может работать с пониженной скоростью.

Вопрос начисления бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли воспользоваться оплаченными услугами, отложен до того момента, когда все услуги будут восстановлены и система будет полностью стабилизирована.

Хакерская атака на Киевстар – последние новости

Как писал УНИАН, 15 декабря Киевстар заявил о восстановлении услуги мобильного интернета по всей стране. В целом к работе вернулись более 95% базовых станций мобильной связи.

Эксперты в сфере кибербезопасности рекомендуют клиентам Киевстара поменять все пароли. Отмечается, что россияне могли получить доступ к данным клиентов, чтобы потом использовать их для дальнейших своих киберопераций.

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