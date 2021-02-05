фото volleyball.world
Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо изрядно удивила своих подписчиков в социальных сетях.
Карвальо показала свою очаровательную фигуру в купальнике.
Жаклин узнаваема не только у себя в Бразилии, но и далеко за ее пределами. Количество фолловеров в Instagram у девушки достигло 1 миллиона человек.
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
Ранее спортсменка тоже демонстрировала свое стройное тело и ловко позировала на камеру.
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
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Жаклин Карвальо: главные достижения
- Жаклин выигрывала дважды Олимпиаду в составе сборной Бразилии в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).
- Также она дважды выигрывала серебряные медали чемпионата мира - в 2006 и 2010 годах.
- Карвальо является серебряным призером Кубка мира 2007 года.
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