Бразильянка похвасталась яркими фотографиями.

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо изрядно удивила своих подписчиков в социальных сетях.

Карвальо показала свою очаровательную фигуру в купальнике.

Жаклин узнаваема не только у себя в Бразилии, но и далеко за ее пределами. Количество фолловеров в Instagram у девушки достигло 1 миллиона человек.

Ранее спортсменка тоже демонстрировала свое стройное тело и ловко позировала на камеру.

Жаклин Карвальо: главные достижения

Жаклин выигрывала дважды Олимпиаду в составе сборной Бразилии в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

Также она дважды выигрывала серебряные медали чемпионата мира - в 2006 и 2010 годах.

Карвальо является серебряным призером Кубка мира 2007 года.

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Автор: Будрин Артем