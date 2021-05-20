Мера может быть принята в целях борьбы с распространением коронавируса.

Власти Японии намерены сократить присутствие иностранных делегаций на летней Олимпиаде в Токио до 78 тыс. человек без учета спортсменов.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. Мера может быть принята в целях борьбы с распространением коронавируса. До решения о переносе сроков Олимпиады предполагалось, что число делегатов составит около 180 тыс. человек.

В дальнейшем число иностранных делегаций может сократиться еще больше, говорится в сообщении. Число спортсменов, как ожидается, останется прежним — примерно 15 тыс. человек, передает kommersant.

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Олимпиада в Токио

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Они пройдут с 23 июля по 8 августа без зарубежных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Японии выступают за отмену Игр.

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Автор: Ирина Погорелая