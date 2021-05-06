Впервые в истории на Олимпийских играх выступит спортсменка-трансгендер.
Об этом сообщает Inside The Games.
Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард квалифицировалась на Игры в Токио после того, как Международный олимпийский комитет утвердил новые правила отбора. Они были изменены из-за большого количества отмененных соревнований в связи с пандемией COVID-19.
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Хаббард занимает 16-е место в рейтинге тяжелоатлеток в весе до 87 кг, но как минимум шестеро из тех, кто выше нее, не смогут выступить на Олимпиаде.
Лучший результат Хаббард в квалификации - 285 кг, что позволяет ей претендовать на место в тройке призеров Олимпиады-2020. Только у трех спортсменок квалификационный результат выше.
Хаббард сменила пол в 35 лет, а в 43 года она станет самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио.
В 2017 году Хаббард выигрывала серебряную медаль на чемпионате мира.
До смены пола тяжелоатлетка соревновалась под именем Гэвин Хаббард.
Отметим, что в 2003 году МОК разрешил мужчинам, решившим сменить пол на женский, участвовать в международных соревнованиях только при условии проведения операции по смене пола и прохождения гормональной терапии. С 2016 года спортсменам-трансгендерам для участия в любых соревнованиях достаточно подтвердить, что их уровень тестостерона ниже определенной планки, а операция по смене пола уже не является обязательной.
Что касается спортсменов, сменивших пол с женского на мужской, то они могут выступать в соревнованиях сразу и без ограничений.
Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля.
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