Олимпийский флаг / фото REUTERS

Исполком Международного олимпийского комитета поддержал предложение главы организации Томаса Баха об изменении олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее".

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

В измененный девиз будет добавлено слово "вместе".

Он будет звучать: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" ("faster, higher, stronger - together" - на английском, "citius, altius, fortius - communis" - на латыни).

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Отмечается, что предложение уже получило широкую поддержку, в том числе от Международного комитета Пьера де Кубертена, организатора первых современных Олимпийских игр.

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего предложение о внесении изменений в Олимпийскую хартию рассмотрят на сессии Международного олимпийского комитета в Токио через три месяца.

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Автор: Антон Дударь