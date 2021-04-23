Исполком Международного олимпийского комитета поддержал предложение главы организации Томаса Баха об изменении олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее".
Об этом сообщает официальный сайт МОК.
В измененный девиз будет добавлено слово "вместе".
Он будет звучать: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" ("faster, higher, stronger - together" - на английском, "citius, altius, fortius - communis" - на латыни).
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Отмечается, что предложение уже получило широкую поддержку, в том числе от Международного комитета Пьера де Кубертена, организатора первых современных Олимпийских игр.
Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего предложение о внесении изменений в Олимпийскую хартию рассмотрят на сессии Международного олимпийского комитета в Токио через три месяца.
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