К привычному "Быстрее, выше, сильнее" будет добавлено одно слово.

Исполком Международного олимпийского комитета поддержал предложение главы организации Томаса Баха об изменении олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее".

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

В измененный девиз будет добавлено слово "вместе".

Он будет звучать: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" ("faster, higher, stronger - together" - на английском, "citius, altius, fortius - communis" - на латыни).

Читайте такжеСтало известно, позволит ли МОК спортсменам вставать на колено, чтобы поддержать движение BLM

Отмечается, что предложение уже получило широкую поддержку, в том числе от Международного комитета Пьера де Кубертена, организатора первых современных Олимпийских игр.

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего предложение о внесении изменений в Олимпийскую хартию рассмотрят на сессии Международного олимпийского комитета в Токио через три месяца.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь