Украинская велосипедистка Яна Беломоина с триумфом финишировала на соревнованиях в Италии. Спортсменка из Волыни выиграла турнир Verona MTB International по маунтинбайку в городе Верона.
Беломоина, представляющая команду CST PostNl Bafang MTB Racing Team, завоевала первую золотую медаль 2021 года с результатом 1:08:08.
Велосипедистка поделилась новостью в Instagram.
"Первая победа в 2021 году! Просто счастлива, что мои ноги сегодня были очень хорошие", - напечатала текст возле фото в социальной сети Яна.
Конкурентками Беломоиной были итальянка Джаду Спечия, которая в итоге осталась с серебряной медалью. А также Йитка Чабелицку из Чехии, которая финишировала третьей.
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