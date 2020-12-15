Украинская бегунья Виктория Хапилина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает официальный сайт независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.
Отмечается, что в анализе мочи спортсменки, который был взят после ее победы на Софийском марафоне в Болгарии в октябре этого года, были обнаружены следы использования запрещенного вещества эритропоэтина (ЭПО).
Срок дисквалификации 28-летней Хапилиной будет отсчитываться с 11 октября 2020 года. Украинка не сможет принимать участие в соревнованиях на протяжении четырех лет.
Отметим, что на Софийском марафоне Хапилина установила рекорд соревнований и показала лучший личный результат - 2.27.57.
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