В октябре Виктория Хапилина установила рекорд Софийского марафона.

Украинская бегунья Виктория Хапилина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что в анализе мочи спортсменки, который был взят после ее победы на Софийском марафоне в Болгарии в октябре этого года, были обнаружены следы использования запрещенного вещества эритропоэтина (ЭПО).

Срок дисквалификации 28-летней Хапилиной будет отсчитываться с 11 октября 2020 года. Украинка не сможет принимать участие в соревнованиях на протяжении четырех лет.

Отметим, что на Софийском марафоне Хапилина установила рекорд соревнований и показала лучший личный результат - 2.27.57.

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Автор: Антон Дударь