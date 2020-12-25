Алисон ван Эйтванк и Греетье Миннен встречаются с 2018 года.

Бельгийские теннисистки Алисон ван Эйтванк и Греетье Миннен сообщили своим подписчикам в сети о том, что помолвлены.

Обе теннисистки опубликовали совместные фото с обручальными кольцами.

Читайте также"Симптомы были странными": известная украинская теннисистка переболела коронавирусом

"Она сказала "да", - написала Миннен на своей странице в Instagram.

Ван Эйтванк также опубликовала фото с возлюбленной, подписав их: "Помолвлены. С Рождеством!".

Об отношениях двух теннисисток впервые стало известно весной 2018 года.

На сегодняшний день ван Эйтванк и Миннен входят в четверку сильнейших бельгийских теннисисток. В рейтинге WTA Алисон занимает 63-е место (лучший результат - 37 место), а Миннен - 110-е (лучший результат - 103).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь