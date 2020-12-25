Бельгийские теннисистки Алисон ван Эйтванк и Греетье Миннен сообщили своим подписчикам в сети о том, что помолвлены.
Обе теннисистки опубликовали совместные фото с обручальными кольцами.
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"Она сказала "да", - написала Миннен на своей странице в Instagram.
Ван Эйтванк также опубликовала фото с возлюбленной, подписав их: "Помолвлены. С Рождеством!".
Об отношениях двух теннисисток впервые стало известно весной 2018 года.
На сегодняшний день ван Эйтванк и Миннен входят в четверку сильнейших бельгийских теннисисток. В рейтинге WTA Алисон занимает 63-е место (лучший результат - 37 место), а Миннен - 110-е (лучший результат - 103).
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