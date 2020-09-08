Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова установили необычный рекорд.

Впервые в истории турниров "Большого шлема" в четвертьфинале сыграют сразу три теннисистки, которые являются мамами.

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Об этом сообщает официальный аккаунт US Open в Instagram.

Необычное достижение на US Open покорилось американке Серене Уильямс, болгарке Цветане Пиронковой и представительнице Беларуси Виктории Азаренко.

Уильямс родила дочь Алексис Олимпию в сентябре 2017 года, Пиронкова воспитывает сына Александра, которому два с половиной года, а Азаренко стала матерью в декабре 2016 года, родив сына Лео.

В четвертьфинале Пиронковой и Уильямс предстоит сыграть друг против друга, тогда как Азаренко встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

US Open-2020: главное

Из-за пандемии коронавируса на Открытый чемпионат США не приехал ряд топ-теннисистов и теннисисток. В частности, у мужчин по этой причине турнир пропускает Рафаэль Надаль, а у женщин - Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина и другие.

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open. После этого впервые за шесть лет у мужского турнира "Большого шлема" будет чемпион, который ранее не побеждал на "мэйджорах".

Четвертьфиналы на US Open в одиночных разрядах стартуют 8 сентября.

Все украинские теннисистки уже завершили борьбу в Нью-Йорке. Последней турнир покинула Марта Костюк.

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Автор: Антон Дударь