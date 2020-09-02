Катерина Бондаренко и Катерина Козлова уступили своим соперницам.

Состоялись два матча второго круга Открытого чемпионата США, в которых приняли участие украинские теннисистки.

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Катерина Бондаренко, которая входит в четвертую сотню мирового рейтинга, встречалась с 15-й ракеткой мира из Хорватии Петрой Мартич.

Поединок продолжался 1 час и 24 минуты. Бондаренко уступила сопернице по итогам двух сетов - 3:6, 4:6.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал US Open Tennis Championships.

99-я ракетка мира Катерина Козлова встречалась с 12-м номером WTA Петрой Квитовой.

В этом матче, который продолжался 1 час 42 минуты, также победила фаворитка. Счет в двух партиях - 7:6 (3), 6:2 в пользу Квитовой.

Украинские теннисистки на US Open-2020

На US Open должно было стартовать семь украинок, однако Леся Цуренко снялась с турнира.

Ранее борьбу уже завершили Ангелина Калинина, которая уступила первой сеяной турнира, а также Катарина Завацкая.

Свои матчи во втором круге еще сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Автор: Данил Слесь