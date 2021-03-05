Отцу самого результативного игрока в истории НХЛ было 82 года.

В Канаде на 83-м году жизни скончался Уолтер Гретцки - отец одного из лучших хоккеистов в истории Уэйна Гретцки.

О смерти отца Уэйн Гретцки сообщил в Twitter.

"Для меня, моей сестры и троих братьев отец всегда был капитаном нашей команды. Он управлял нашей семьей, защищал ее и был нашим лидером всегда и во всем. Он сыграл главную роль в том, что я полюбил хоккей. Он вдохновлял меня на то, чтобы стать лучшим. Не только в хоккее, но и в жизни. Он был настоящим Номером Один и самым гордым канадцем, кого мы знали. Мы любим тебя, папа", - написал Гретцки.

Читайте такжеВ семье одного из лучших футбольных вратарей мира произошла ужасная трагедияВ последние годы Гретцки-старший боролся с болезнью Паркинсона, которая была диагностирована у него в 2012 году, а также другими проблемами со здоровьем.

В 2007 его наградили Орденом Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.

Уолтер Гретцки был гражданином Канады с украинскими корнями. Его родители являются выходцами из Украины. Так, в начале 20 века дед Уэйна Гретцки Терентий Грецкий иммигрировал в Канаду из Берестейщины, которая на тот момент была территорией Украины (сейчас - Беларусь). В Канаде он женился на уроженке Тернопольской области (на тот момент была частью Польши) Марии Годенецкой. В семье общались на украинском языке. Уэйн Гретцки сам рассказывал, что в детстве разговаривал с бабушкой на украинском.

Известно, что Уолтер Гретцки несколько лет назад перенес инсульт, после чего забыл английский язык и разговаривал только на украинском. "Отец потом два года вспоминал английский", - вспоминал Уэйн.

Напомним, Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Он забросил 894 шайбы и сделал 1963 голевые передачи (в сумме - 2857 очков).

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Автор: Антон Дударь