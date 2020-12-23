Марина Бех-Романчук признана лучшей в прыжках в длину.

Украинские спортсменки включены в число лучших легкоатлеток мира в 2020 году.

Тройки лучших в различных видах составил американский журнал Track&Field News.

Марина Бех-Романчук признана лучшей в мире в прыжках в длину. Она опередила немецкую спортсменку Малайку Михамбо и Хадди Сагнию из Швеции.

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В прыжках в высоту украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли второе и третье места соответственно. Лучшей по итогам года признана Мария Ласицкене (Россия).

Кроме того, в топ-3 в семиборье вошла Алина Шух, которая заняла второе место, уступив только Ивоне Дадич из Австрии.

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Автор: Антон Дударь