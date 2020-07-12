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Турнир по смешанным единоборствам UFC впервые прошел на "Бойцовском острове" (фото)

10:42, 12 июля 2020
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Бойцовский остров находится в ОАЭ / фото twitter.com/UFCNews

Как сообщает официальный сайт UFC, на острове была создана специальная "Зона безопасности" в пределах двадцати пяти квадратных километров. На территории этой зоны расположены арена, на которой проходят поединки, отель, тренировочные залы и столовые.

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"Зона безопасности" полностью дезинфицирована после строительно-монтажных работ и открыта только для бойцов, их тренеров и персонала, который с 19 июня находился на двухнедельном карантине. За это время каждый сотрудник прошел по три теста на коронавирус.

Все бои проходят в многофункциональном закрытом комплексе "Flash Forum", на входе в который установлены специальные "мелкокапельные туннели". Это полутораметровые проходы, в которых распыляются специальные средства, убивающие 99% поверхностных бактерий. Октагон дезинфицируется после каждого боя.

Скопления большого числа людей исключены, а ношение масок является обязательным. 

В рамках турнира UFC 251 состоялось 13 поединков. В главном бою вечера обладатель титула UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман по очкам победил Хорхе Масвидаля.

В ближайшие две недели на "Бойцовском острове" планируется провести еще три турнира.

фото twitter.com/UFCNews
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото twitter.com/UFCNews
фото twitter.com/UFCNews

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская звезда UFC рассказала о тяжелом прошлом.

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