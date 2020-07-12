Турнир по смешанным единоборствам UFC впервые прошел на "Бойцовском острове" (фото)

На острове в ОАЭ создана специальная "Зона безопасности".

Организация "Ultimate Fighting Championship" (UFC) впервые провела турнир на принадлежащем ОАЭ острове Яс, который прозвали "Бойцовским островом".

Как сообщает официальный сайт UFC, на острове была создана специальная "Зона безопасности" в пределах двадцати пяти квадратных километров. На территории этой зоны расположены арена, на которой проходят поединки, отель, тренировочные залы и столовые.

Читайте такжеИзвестный боец UFC нокаутировал пожилого мужчину в ресторане (видео)

"Зона безопасности" полностью дезинфицирована после строительно-монтажных работ и открыта только для бойцов, их тренеров и персонала, который с 19 июня находился на двухнедельном карантине. За это время каждый сотрудник прошел по три теста на коронавирус.

Все бои проходят в многофункциональном закрытом комплексе "Flash Forum", на входе в который установлены специальные "мелкокапельные туннели". Это полутораметровые проходы, в которых распыляются специальные средства, убивающие 99% поверхностных бактерий. Октагон дезинфицируется после каждого боя.

Скопления большого числа людей исключены, а ношение масок является обязательным.

В рамках турнира UFC 251 состоялось 13 поединков. В главном бою вечера обладатель титула UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман по очкам победил Хорхе Масвидаля.

В ближайшие две недели на "Бойцовском острове" планируется провести еще три турнира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская звезда UFC рассказала о тяжелом прошлом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram