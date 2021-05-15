Святослав Михайлюк сыграл мощный матч за "Оклахому", но победить соперника так и не удалось.

Украинец Святослав Михайлюк выдал свой самый результативный матч в составе "Оклахомы".

23-летний уроженец Черкасс получил 26 минут игрового времени на паркете против "Юты" и стал самым результативным игроком своей команды. На счету украинца 19 очков (8-14 с игры, 3-4 трехочковых). К тому же в активе Святослава по одному подбору и блок-шоту и также еще две передачи.

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По набранным очкам Михайлюк стал вторым лучшим игроком среди обеих команд.

Его клуб в итоге проиграл со счетом 93:109.

Еще один украинец в НБА Алексей Лень набрал 4 очка в составе "Вашингтона" в матче против "Кливленда" и помог своему коллективу победить со счетом 120:105.

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт", а в марте 2021-го присоединился к "Оклахоме".

Всего он провел в НБА 164 матча и сделал чуть больше, чем 400 точных бросков.

В прошлом сезоне Михайлюк был выбран для участия в матче "Восходящих звезд НБА-2020".

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Автор: Артем Будрин