Святослав Михайлюк стал пятым по результативности в своей команде.

Украинец Святослав Михайлюк результативно отыграл за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда".

Михайлюк провел на площадке 23 минуты и набрал 12 очков. Также он добавил в свой актив 3 подбора и 2 передачи.

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Украинец стал пятым по результативности в составе своей команды.

"Детройт" в итоге потерпел поражение в овертайме со счетом 119:128.

Для Михайлюка это был второй матч в текущем сезоне. В первой игре он сумел набрать лишь 3 очка.

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк был выбран на драфте НБА в 2018 году командой "Лос-Анджелес Лейкерс", в которой провел полтора сезона, после чего был обменян в "Детройт".

В прошлом сезоне в составе "Детройта" Михайлюк набирал в среднем 9 очков в 56 матчах. Его рекордом результативности стали 25 очков в матче против "Атланты" в январе этого года.

В ноябре Михайлюк продлил контракт с "Детройтом".

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Автор: Антон Дударь