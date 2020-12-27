Святослав Михайлюк / фото REUTERS
Украинец Святослав Михайлюк результативно отыграл за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда".
Михайлюк провел на площадке 23 минуты и набрал 12 очков. Также он добавил в свой актив 3 подбора и 2 передачи.
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Украинец стал пятым по результативности в составе своей команды.
"Детройт" в итоге потерпел поражение в овертайме со счетом 119:128.
Для Михайлюка это был второй матч в текущем сезоне. В первой игре он сумел набрать лишь 3 очка.
Святослав Михайлюк: карьера в НБА
- Михайлюк был выбран на драфте НБА в 2018 году командой "Лос-Анджелес Лейкерс", в которой провел полтора сезона, после чего был обменян в "Детройт".
- В прошлом сезоне в составе "Детройта" Михайлюк набирал в среднем 9 очков в 56 матчах. Его рекордом результативности стали 25 очков в матче против "Атланты" в январе этого года.
- В ноябре Михайлюк продлил контракт с "Детройтом".
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