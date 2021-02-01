Украинская теннисистка пробилась в 1/8 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

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Свитолина, которая посеяна на турнире под третьим номером, стартовала со второго круга, где ее соперницей была немка Андреа Петкович.

Соперницы провели на корте 74 минуты. Свитолина одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4.

Отметим, что украинка обыграла Петкович в четвертый раз в четырех личных встречах.

В 1/8 финала Свитолина встретится с 13-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии.

Gippsland Trophy: что нужно знать

Турнир в Мельбурне, который предшествует Australian Open, является турниром категории WTA 500. Он проходит с 31 января по 6 февраля с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Под первым номером на турнире посеяна румынка Симона Халеп.

От Украины на турнире также стартовала Леся Цуренко, однако в матче первого круга она проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

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Автор: Антон Дударь