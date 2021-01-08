Элина не оставила шансов сопернице из США в первом круге турнира в Абу-Даби.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла свой стартовый матч в новом году.

В 1/32 финала турнира, который проходит в Абу-Даби, Свитолина одолела сопротивление американки Джессики Пегулы (№63 WTA) со счетом 4:6, 3:6.

До этого теннисистки на корте не встречались.

В 1/16 26-летнюю уроженку Одессы уже ждет российская теннисистка Вера Звонарева (№164 WTA).

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Напомним, что это был первый матч Свитолиной за последние два с половиной месяца.

Турнир в Абу-Даби: главное

Во второй круг вместе со Свитолиной также вышли украинки Катерина Бондаренко (№285 WTA) и Марта Костюк (№99 WTA).

Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января 2021 года с общим призовым фондом в 565 530 долларов США.

Элина Свитолина посеяна на этом турнире под вторым номером. Выше нее лишь одна теннисистка - американка София Кенин (№4 WTA).

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Автор: Budrin Artem