Гаэль Монфис накануне не смог сдержать слезы после седьмого поражения подряд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после своего стартового матча на Australian Open поддержала своего возлюбленного Гаэля Монфиса.

После игры теннисисты традиционно оставляют автографы на камере. Свитолина написала на камере "Гаэль", а также нарисовала сердечко. После этого она направила в камеру воздушный поцелуй.

Монфис накануне покинул Australian Open уже в первом круге. Для француза это было седьмое поражение подряд. После этого на пресс-конференции он не сумел сдержать слезы.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт Australian Open.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь