Первая ракетка Украины Элина Свитолина после своего стартового матча на Australian Open поддержала своего возлюбленного Гаэля Монфиса.
После игры теннисисты традиционно оставляют автографы на камере. Свитолина написала на камере "Гаэль", а также нарисовала сердечко. После этого она направила в камеру воздушный поцелуй.
Монфис накануне покинул Australian Open уже в первом круге. Для француза это было седьмое поражение подряд. После этого на пресс-конференции он не сумел сдержать слезы.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт Australian Open.
.@Gael_Monfils 👋❤️ @ElinaSvitolina | #AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/dEna8S319o— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021
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