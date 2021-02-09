Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на старте Australian Open-2021.

В матче первого круга Свитолина обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову, которая занимает 52-е место в рейтинге WTA.

Соперницы провели на корте два часа, Свитолина выиграла со счетом 6:3, 7:6 (5).

"Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко. И я знала, что зрители ждут матч Надаля, так что я старалась завершить игру в двух сетах (смеется). Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на мое психологическое состояние", - сказала после матча Свитолина, которую цитирует btu.org.ua.