Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на старте Australian Open-2021.
В матче первого круга Свитолина обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову, которая занимает 52-е место в рейтинге WTA.
Соперницы провели на корте два часа, Свитолина выиграла со счетом 6:3, 7:6 (5).
"Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко. И я знала, что зрители ждут матч Надаля, так что я старалась завершить игру в двух сетах (смеется). Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на мое психологическое состояние", - сказала после матча Свитолина, которую цитирует btu.org.ua.
В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA).
Украинцы на Australian Open-2021: главное
- Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 января 2021 года. Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов.
- Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. Ранее турнир "Большого шлема" покинули Сергей Стаховский и Марта Костюк.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram