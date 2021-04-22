Жених из Франции настаивает, чтобы его будущая жена сменила девичью фамилию.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, будет ли переходить на фамилию своего будущего мужа - Гаэля Монфиса.

Об этом украинка рассказала в интервью для btu.org.ua.

По словам 26-летней уроженки Одессы, после замужества она останется под своей нынешней фамилией на корте, но допускает вариант, что по паспорту может стать госпожа Монфис.

"В туре нет, хотя в жизни Гаэль настаивает, но мы еще посмотрим", - сказала Элина.

Также Свитолина ответила на вопрос, будут ли они с Монфисом вместе играть в паре в формате соревнований микст.

"Да, мы думали об этом. Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, но я все же так не думаю, ведь я - Свитолина".

"Надеюсь, у нас получится продолжать наслаждаться нашими отношениями, так же как и сейчас. Если говорить о карьере, то мне уже 27 в этом году, и, конечно, я не буду играть еще 10 лет. Но и заканчивать пока не думаю", - добавила теннисистка.

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Свитолина и Монфис: история отношений

Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в конце 2018 года, а объявили о своем романе в начале 2019-го.

Летом того же года пара ненадолго расставалась, но потом возобновила отношения.

В феврале 2021-го Свитолина и Монфис объявили о том, что решили взять паузу в отношениях. Однако уже в марте пара возобновила общую страницу в Instagram, а 4 апреля Монфис сделал Свитолиной предложение.

Свадьба украинки и француза запланирована на июль.

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Автор: Артем Будрин