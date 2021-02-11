Украинская теннисистка выбила из борьбы 16-летнюю американку.

Украинка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг на турнире "Большого шлема" Australian Open.

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Свитолина в двух сетах обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф, которая занимает 48-е место в рейтинге WTA.

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:3.

В следующем круге Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, сыграет против 28-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Ранее украинка выиграла у Путинцевой в пяти матчах из семи.

Видеообзор матча

Украинцы на Australian Open-2021: главное

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 января 2021 года. Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов.

Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. Ранее турнир "Большого шлема" покинули Сергей Стаховский и Марта Костюк.

В первом круге Свитолина победила соперницу из Чехии.

Впервые с 2017 года во второй круг Australian Open пробилась всего одна украинка.

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Автор: Антон Дударь