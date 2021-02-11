Элина Свитолина продвинулась по турнирной сетке / фото REUTERS

Украинка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг на турнире "Большого шлема" Australian Open.

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Свитолина в двух сетах обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф, которая занимает 48-е место в рейтинге WTA.

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:3.

В следующем круге Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, сыграет против 28-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Ранее украинка выиграла у Путинцевой в пяти матчах из семи.

Видеообзор матча

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Автор: Антон Дударь