Безумный поступок принес кучу денег.

31-летний Юре Андраде выбежал на поле во время самой популярной игры года в американском футболе.

Через некоторое время его задержала полиция и оштрафовала на 1 тысячу долларов. Однако дебоширу было безразлично. Накануне матча он сделал большую ставку в букмекерской конторе на то, что кто-то выбежит на поле во время Супербоула. Сделав ставку в 50 тысяч долларов, американец сорвал джекпот в 370 тысяч.

В дополнение, Андраде бегал по полю в розовом купальнике, на котором был изображен логотип сайта для взрослых. За эту рекламу, авантюрист, наверное, тоже получил денежное вознаграждение.

Заметим, что Андраде рекламировал тот же самый сайт, что и сексуальная модель 2 года назад на финале Лиги чемпионов.

Kevin Harlan absolutely nailed the streaker call

pic.twitter.com/fSEVJPgM8F — Footballism™ (@FootbaIIism) February 8, 2021

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Автор: Будрин Артем