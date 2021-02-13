Дебоширу безумно повезло / фото REUTERS

31-летний Юре Андраде выбежал на поле во время самой популярной игры года в американском футболе. 

Через некоторое время его задержала полиция и оштрафовала на 1 тысячу долларов. Однако дебоширу было безразлично. Накануне матча он сделал большую ставку в букмекерской конторе на то, что кто-то выбежит на поле во время Супербоула. Сделав ставку в 50 тысяч долларов, американец сорвал джекпот в 370 тысяч.

фото REUTERS

В дополнение, Андраде бегал по полю в розовом купальнике, на котором был изображен логотип сайта для взрослых. За эту рекламу, авантюрист, наверное, тоже получил денежное вознаграждение. 

Заметим, что Андраде рекламировал тот же самый сайт, что и сексуальная модель 2 года назад на финале Лиги чемпионов.

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Автор: Будрин Артем