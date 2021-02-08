Супербоул-2021 прошел во Флориде / фото REUTERS
7 февраля в городе Флорида состоялась самая рейтинговая игра США.
В финале мерились силами "Канзас Сити" и "Тампа-Бэй". Заметим, что впервые в истории финалист соревнования играл на домашнем стадионе. Событие произошло на арене "Реймонд Стейдиум", являющейся домашним полем для "Тампы".
Со счетом 31:9 победили "Тампа-Бэй". Теперь они новый чемпион НФЛ.
Это был 55-й розыгрыш в истории Супербоула. А квотербек "Тампы" Том Брэди в свои 43 года выиграл этот престижный титул седьмой раз за карьеру.
Вашему вниманию обзор матча.
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