Российская команда пропустит турнир в столице Украины.

Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы-2020, который пройдет в Киеве.

Российская сборная отсутствует в списке участников турнира на официальном сайте Европейского гимнастического союза.

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", российская сборная отказалась выступать по собственной инициативе "без объяснения причин".

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

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Автор: Антон Дударь