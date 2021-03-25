Олимпийский огонь / фото REUTERS

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.

Читайте такжеПринято официальное решение: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Эстафета положила начало четырехмесячному обратному отсчету до начала Игр.

Эстафета продлится 121 день - до открытия Олимпиады 23 июля. Участие в ней примут около 10 000 факелоносцев. Факел будет пронесен через 47 префектур страны.

Как сообщает "Р-Спорт", во время одного из первых этапов пламя в факеле погасло. Его восстановили от резервной лампады.

Фоторепортаж от REUTERS.

Олимпиада в Токио: главное

  • Олимпийские игры в Японии должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Олимпиада начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
  • Расходы на проведение Игр выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
  • Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
  • При этом организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
  • Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь