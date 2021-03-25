Эстафета олимпийского огня продлится 121 день.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Эстафета положила начало четырехмесячному обратному отсчету до начала Игр.

Эстафета продлится 121 день - до открытия Олимпиады 23 июля. Участие в ней примут около 10 000 факелоносцев. Факел будет пронесен через 47 префектур страны.

Как сообщает "Р-Спорт", во время одного из первых этапов пламя в факеле погасло. Его восстановили от резервной лампады.

Фоторепортаж от REUTERS.

Олимпиада в Токио: главное

Олимпийские игры в Японии должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Олимпиада начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на проведение Игр выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.

При этом организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Антон Дударь