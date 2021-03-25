Олимпийский огонь / фото REUTERS
25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Эстафета положила начало четырехмесячному обратному отсчету до начала Игр.
Эстафета продлится 121 день - до открытия Олимпиады 23 июля. Участие в ней примут около 10 000 факелоносцев. Факел будет пронесен через 47 префектур страны.
Как сообщает "Р-Спорт", во время одного из первых этапов пламя в факеле погасло. Его восстановили от резервной лампады.
Новости мира: в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня
Фоторепортаж от REUTERS.
Олимпиада в Токио: главное
- Олимпийские игры в Японии должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Олимпиада начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Расходы на проведение Игр выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
- При этом организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
- Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
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