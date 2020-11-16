Международный олимпийский комитет (МОК) приложит максимум усилий, чтобы провести вакцинацию спортсменов и болельщиков, которые должны прибыть на Олимпиаду в Токио.
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Слова президента МОК Томаса Баха приводит Associated Press.
"Из уважения к японскому народу, МОК приложит все усилия, чтобы как можно больше участников и болельщиков прибыло на Олимпиаду с вакциной, если она к тому моменту уже будет доступна. Это вселяет в нас уверенность в том, что в следующем году зрители будут присутствовать на Олимпиаде в безопасных условиях", - сказал Бах, который прибыл в Токио для обсуждения организации Игр с руководством страны.
Олимпиада в Токио: главное
- Летние Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение об их переносе на 2021 год.
- Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.
- Летом жители Токио выступали против проведения Олимпиады из-за сложной эпидемиологической ситуации.
- Президент оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори называл условия для проведения Игр.
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