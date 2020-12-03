Мотор поднялся на пятое место в таблице / фото handball.motorsich.com
Чемпион Украины "Мотор" в рамках Лиги чемпионов принимал словенский "Целе".
Подопечные Гинтараса Савукинаса в непростом матче одержали победу со счетом 31:29.
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Как сообщает официальный сайт "Мотора", "Целе" во втором тайме уступал с разницей в четыре мяча, но сумел отыграться. Однако "Мотор" записал себе в актив еще два очка и выиграл встречу.
Самым результативным в составе украинской команды стал Айденас Малашинскас, на счету которого 5 голов.
Для "Мотора" эта победа стала третьей в турнире.
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- В шести играх запорожский клуб одержал три победы при трех поражениях.
- В группе В "Мотор" с 6 очками занимает пятое место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
- Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 9 декабря в гостях у "Нанта".
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